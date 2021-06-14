Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı,EURO 2020,FUTBOL,Galler,

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Tofiq Behramov Stadı'nda teknik direktör Rob Page yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galler'de tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler , hazırlıklarını sürdürdü.

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