"Gallerie d'Italia" - Son Dakika

"Gallerie d'Italia"
03.12.2021 11:33
İtalya'nın Milano kentindeki Gallerie di Piazza Scala (ya da Gallerie d'Italia – Piazza Scala) modern ve çağdaş sanat müzesi, ülkenin en sık ziyaret edilen noktalarından biri.
İtalya'nın Milano kentindeki Gallerie di Piazza Scala (ya da Gallerie d'Italia – Piazza Scala) modern ve çağdaş sanat müzesi, ülkenin en sık ziyaret edilen noktalarından biri. Müze, Antonio Canova ve Umberto Boccioni de dahil olmak üzere on dokuzuncu yüzyıl Lombard ressamlarının ve heykeltıraşlarının güçlü bir temsili ile Fondazione Cariplo koleksiyonlarından 195 sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Müzede ayrıca 20. yüzyıl İtalyan sanatının mevcut olay ve kahramanları da geniş ölçüde temsil edilmekte.
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