Galtier, 2021'e Kadar Lille'de
29 dakika önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'nin sözleşmesi uzatıldı.
Fransa
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'nin sözleşmesi uzatıldı.
Lille Kulübü, Aralık
2017'den bu yana takımın başında bulunan 52 yaşındaki Fransız teknik adam Galtier'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Ligue 1'de bu sezon Galtier yönetiminde iyi bir performans sergileyerek 20 haftada 37 puan toplayan Lille, iki maç eksiği bulunan lider Paris
Saint-Germain'in 13 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: AA
Erzurumspor, Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı
Ankaragücü ile Bayram Bektaş, Yollarını Ayırdı
Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi Benfica, Teknik Direktör Bruno Lage ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı
Cardiff City, Galatasaray'ın Transfer Listesinde Yer Alan Emiliano Sala'yı Transfer Etti