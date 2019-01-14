Son Dakika Haberleri: Galtier, 2021'e Kadar Lille'de

Galtier, 2021'e Kadar Lille'de

29 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'nin sözleşmesi uzatıldı.

Galtier, 2021'e Kadar Lille'de, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'nin sözleşmesi uzatıldı.

Lille Kulübü, Aralık 2017'den bu yana takımın başında bulunan 52 yaşındaki Fransız teknik adam Galtier'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ligue 1'de bu sezon Galtier yönetiminde iyi bir performans sergileyerek 20 haftada 37 puan toplayan Lille, iki maç eksiği bulunan lider Paris Saint-Germain'in 13 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Futbol, Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurumspor, Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı Ankaragücü ile Bayram Bektaş, Yollarını Ayırdı

Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi Benfica, Teknik Direktör Bruno Lage ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı Cardiff City, Galatasaray'ın Transfer Listesinde Yer Alan Emiliano Sala'yı Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 21:46:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galtier, 2021'e Kadar Lille'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]