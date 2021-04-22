Gambit Esports League of Legends takımını dağıttığını duyurdu! - Son Dakika
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Gambit Esports League of Legends takımını dağıttığını duyurdu!

22.04.2021 22:47
Gambit Esports League of Legends takımını dağıttığını duyurdu!

Sekiz yıldır League of Legends sahnesinde yer alan Gambit Esports, artık bizlerle olmayacak.

2016 yılında resmi olarak kurulan ve daha öncesinde de faaliyette olan, yaklaşık sekiz yıldır League of Legends sahnesinde yer alan LCL(Bağımsız Devletler Topluluğu) temsilcisi Gambit Esports, mevcut takımını dağıtarak artık profesyonel arenada yer almayacağını açıkladı. League of Legends esporunun en eski takımlarından biri olan Gambit, artık bizlerle olmayacak.

Resmi olarak kuruluşundan önce üç kez Intel Extreme Masters şampiyonluğu olan, 2016'dan sonra da üç kez şampiyonluğu bulunan Rusya ekibini efsane oyuncuları PvPStejos, DiamondProx ve Edward gibi isimlerle tanımıştık.

Gambit Esports CEO'su Konstantin Pikiner tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

'Organizasyonumuzun tarihi bir League of Legends takımıyla başladığından bu kararı vermek gerçekten zordu. Yalnızca Gambit Esports Hall of Fame üyeleri Darien, Alex, Genja ve DiamondProx'a değil, aynı zamanda bizi uluslararası, bölgesel ve Avrupa arenasında temsil eden tüm oyunculara, koçlara, analistlere ve menajerlere teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Riot Games'e sekiz yıl boyunca süren verimli partnerliği için teşekkür etmek istiyorum. Her şeyden çok tüm dünyadaki harika hayranlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki bu heyecan verici yolculuğun sonu geldi. Bu yolu bizimle birlikte yürüdüğünüz için minnettarız.'

Gambit Esports League of Legends takımını dağıttığını duyurdu!

Kaynak: Playerbros
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Bağımsız Devletler Topluluğu, Gamegar, Son Dakika

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