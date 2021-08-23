Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı

İlk dört takımın Berlin biletini kazandığı etkinlikte temsilcilerimiz SMB, Oxygen Esports ve Fire Flux Esports, başlangıçtan itibaren kıyasıya mücadele etti. Temsilcilerimiz arasında finallere sadece SMB ekibi ulaşırken, Oxygen Esports veFire Flux Esports etkinliği 9.-12. sırada tamamladı.

Papara SuperMassive Blaze ekibi Playoff finallerinde ise rakibi Rus rakibi Gambit Esports ile karşılaştı. 22 Ağustos Pazar günü oynanan karşılaşmaya temsilcimiz hızlı başlayıp öne geçse de, sonraki üç haritada kaybederek Playoff'ları ikinci sırada tamamlarken, 15,500 Euro'luk para ödülünün ve Berlin biletinin sahibi oldu.

VCT 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları Sıralaması