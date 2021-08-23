Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı - Son Dakika
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Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı

Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı

23.08.2021 02:29

VCT 2021: Aşama 3 Masters Berlin biletini kazanmak için Avrupa, Türkiye ve CIS bölgelerinden gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği VALORANT Champions Tour 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları SuperMassive Blaze - Gambit Esports karşılaşması ile birlikte sona erdi.

İlk dört takımın Berlin biletini kazandığı etkinlikte temsilcilerimiz SMB, Oxygen Esports ve Fire Flux Esports, başlangıçtan itibaren kıyasıya mücadele etti. Temsilcilerimiz arasında finallere sadece SMB ekibi ulaşırken, Oxygen Esports veFire Flux Esports etkinliği 9.-12. sırada tamamladı.

Papara SuperMassive Blaze ekibi Playoff finallerinde ise rakibi Rus rakibi Gambit Esports ile karşılaştı. 22 Ağustos Pazar günü oynanan karşılaşmaya temsilcimiz hızlı başlayıp öne geçse de, sonraki üç haritada kaybederek Playoff'ları ikinci sırada tamamlarken, 15,500 Euro'luk para ödülünün ve Berlin biletinin sahibi oldu.

VCT 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları Sıralaması

  • Gambit Esports
  • SuperMassive Blaze
  • Acend
  • G2 Esports
  • Team Liquid
  • Giants Gaming
  • forZe
  • Guild Esports
  • Oxygen Esports
  • FunPlus Phoneix
  • Fire Flux Esports
  • Natus Vincere
Kaynak: Playerbros
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Fire Flux Esports, SuperMassive, Türkiye, Berlin, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı - Son Dakika
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