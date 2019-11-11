Gambiya, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve tecavüz suçlarının soruşturulması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.



Gambiya Adalet Bakanı Abubekir Marie Tambadou, yaptığı açıklamada, Myanmar'da yaşanan soykırım karşısında bir şey yapılmamasının utanç verici olduğunu söyledi.