Son Dakika Haberleri: Gambiya, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti
Son Dakika Dünya Gambiya, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

Gambiya, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve tecavüz suçlarının soruşturulması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

Gambiya, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve tecavüz suçlarının soruşturulması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.


Gambiya Adalet Bakanı Abubekir Marie Tambadou, yaptığı açıklamada, Myanmar'da yaşanan soykırım karşısında bir şey yapılmamasının utanç verici olduğunu söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Gambiya, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj
Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 02:22:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gambiya, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]