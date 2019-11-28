Son Dakika Haberleri: Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son Dakika Güncel Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kinteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gambiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı
Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi bakanlığa çağırdı Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 00:53:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]