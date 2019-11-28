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Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:59 Kaynak: AA
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