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Gambiya Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Gambiya Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Büyükelçi Kinteh'in eşinin renkli geleneksel kıyafeti dikkat çekti.

(Derya Yetim - Mustafa Apaydın/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gambiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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