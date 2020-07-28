Gambiya'da 97 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 97 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Gambiya Tabipler Birliğinden (GARD) yapılan açıklamada, ülkede mart ayında ilk Kovid-19 vakası görülmesinden bu yana 97 sağlık personelinde virüsün tespit edildiği belirtildi.

Şimdiye kadar 10 doktor, 12 hemşire ve 15 yardımcı personelin taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, 60 sağlık çalışanının da karantinada olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu dönemde en zor durumda kalanlar sağlık çalışanlarıdır. Eğer dikkat edilmezse sağlık sektörünün Kovid-19'la mücadelesi çökecektir." ifadelerine yer verildi.

Gambiya'da şimdiye kadar 326 Kovid-19 vakası görüldü, 2 kişi hayatını kaybetti.