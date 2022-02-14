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Gambiya'da ayrılıkçılara esir düşen Senegalli askerler serbest kaldı - Son Dakika

Gambiya'da ayrılıkçılara esir düşen Senegalli askerler serbest kaldı

14.02.2022 20:14
Gambiya'da ayrılıkçılara esir düşen Senegalli askerler serbest kaldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonunda görevliyken Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketine (MFDC) mensup kişilerce esir alınan 7 Senegalli asker serbest bırakıldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonunda görevliyken Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketine (MFDC) mensup kişilerce esir alınan 7 Senegalli asker serbest bırakıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 24 Ocak'tan bu yana MFDC'nin elinde bulunan ECOWAS'ın Gambiya'daki askeri misyonu Ecomig'de görevli Senegalli askerler serbest kaldı.

MFDC Salif Sadio, geçen hafta yaptığı açıklamada, Senegalli askerlerin Casamance bölgesinden uzak durması gerektiğini ifade etmişti.

Senegalli askerler, komşu ülke Gambiya'nın batısında devriye gezdikleri sırada MFDC tarafından saldırıya uğramıştı.

Olayda 4 asker yaşamını yitirmiş, 7 asker de MFDC mensuplarınca esir alınmıştı.

Micega, dönemin Gambiya Devlet Başkanı Yaya Jammeh'in 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgisine rağmen görevi bırakmayı reddetmesinin ardından 2017'de kurulmuştu.

Çoğunluğunu Senegalli askerlerin oluşturduğu Micega'nın görev süresi o tarihten bu yana düzenli şekilde uzatılıyor.

MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana çeşitli eylemler düzenliyor.

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Batı Afrika, Gambiya, Senegal, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gambiya'da ayrılıkçılara esir düşen Senegalli askerler serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gambiya'da ayrılıkçılara esir düşen Senegalli askerler serbest kaldı - Son Dakika
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