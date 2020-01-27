Gambiya'da Cumhurbaşkanı Barrow'a karşı protesto düzenlendi - Son Dakika
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Gambiya'da Cumhurbaşkanı Barrow'a karşı protesto düzenlendi

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un istifası için düzenlenen protestolarda 137 kişi gözaltına alındı.

Gambiya'da Cumhurbaşkanı Barrow'a karşı protesto düzenlendi, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un istifası için düzenlenen protestolarda 137 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, yaptığı açıklamada, protestocuların başkent Banjul'da yolları kapattığını belirtti.

Sankareh, Cumhurbaşkanı Barrow'un istifasını talep eden protestocuların başkentteki polis binasına da baskın düzenlediğini söyledi.

Gösteride, protestocular ile polis arasında yaşanan şiddet olaylarında 18 polis ve 7 sivilin yaralandığını aktaran Sankareh, 137 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

3 yıllık vaat

Barrow, Gambiya'da 1994 yılında darbeyle iktidara gelen ve 22 yıl boyunca ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in istifasının ardından 1 Aralık 2016'da iktidara gelmişti.

Ülkedeki anayasaya göre, Barrow'un 3 yıl sonra görevi bırakması gerekiyordu ancak Barrow görev süresi dolmasına rağmen iktidarı bırakmak istemiyor.

Bunun üzerine, muhalefet partisi, geçen ay itibarıyla "yeter artık" anlamına gelen "Jotna" protestoları düzenlemeye başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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