Gambiya'da eski Cumhurbaşkanı Jammeh dönemindeki ihlallerin soruşturulması çağrısı - Son Dakika

Gambiya'da hükümete bağlı Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu (TRRC), sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh dönemindeki suçların ve insan hakları ihlallerinin faillerinin yargılanması için çağrıda bulundu.

Komisyonun raporunda "İhlaller ve suistimallerin affedilmesi ve cezasız bir şekilde unutulması, sadece uzlaşmayı baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda işlenen suçların büyük ve korkunç bir şekilde örtbas edilmesini de sağlayacak." ifadeleri kullandı.

TRRC, Jammeh'in 2017'de sona eren görev süresi boyunca işlenen cinayet ve tecavüz vakalarının soruşturulması ve faillerinin yargılanması için mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı Adama Barrow, hükümetin, mağdurları ve ailelerini adaletin yerini bulacağına dair temin ettiğini belirterek, halkı sabırlı olmaya ve yasal sürecin işlemesine izin vermeye çağırmıştı.

Jammeh 22 yıl iktidarda kaldı

Sürgündeki Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından 21 Ocak 2017'de Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta, yakında ülkeye döneceğini duyurmuştu.