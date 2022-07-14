Gambiya'da eski istihbarat müdürü, aktivistin gözaltında ölümünden idama mahkum edildi - Son Dakika
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Gambiya'da eski istihbarat müdürü, aktivistin gözaltında ölümünden idama mahkum edildi

14.07.2022 20:35
Gambiya'da eski istihbarat müdürü, aktivistin gözaltında ölümünden idama mahkum edildi

Gambiya mahkemesi, sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in döneminde hayatını kaybeden siyasi aktivistin ölümü nedeniyle eski milli istihbarat teşkilatı müdürüne idam cezası verdi.

Gambiya mahkemesi, sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in döneminde hayatını kaybeden siyasi aktivistin ölümü nedeniyle eski milli istihbarat teşkilatı müdürüne idam cezası verdi.

Mahkeme, 2016'da hayatını kaybeden Birleşik Demokrat Parti'nin (UDP) gençlik kolu lideri Solo Sandeng'in ölümüne neden olmak suçlamasıyla ülkede feshedilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski Genel Müdürü Yankuba Badjie'yi idam cezasına çaptırdı.

Sandeng'in ölümüne ilişkin istihbarat teşkilatının eski Operasyon Şefi Şeyh Omar Jeng, Baboucarr Sallah, Masireh Tamba ve Lamin Darboe'yi de suçlu bulan mahkeme, diğer bir sanık Haruna Suso'yu ise suçsuz bularak serbest bıraktı.

İdam cezasının 2018'de kaldırıldığı Gambiya'da bu cezalar ömür boyu hapse çevriliyor.

Öldürülen aktivistin kızı Fatoumata Sandeng yaptığı açıklamada, mahkemenin bu cezayla iyi emsal oluşturduğunu söyledi.

Aradan geçen 6 yılın ardından mahkemenin nihayet bir örnek oluşturduğunu belirten Sandeng, "Davanın azami ceza ile sonuçlanmış olması, ne kadar sürerse sürsün adaletin daima galip geleceğini göstermektedir." dedi.

Sandeng, Jammeh yönetiminin diğer kurbanlarını adalet aramaya devam etmeye çağırdı.

UDP'nin gençlik kolu lideri Solo Sandeng, 14 Nisan 2016'da düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınmış ve polis gözetimindeyken hayatını kaybetmişti.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

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Kaynak: AA

Yahya Jammeh, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'da eski istihbarat müdürü, aktivistin gözaltında ölümünden idama mahkum edildi - Son Dakika

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