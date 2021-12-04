Gambiya'da halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında (2) - Son Dakika

Gambiya halkı, 27 yıl aradan sonra sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh olmadan yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'da (TSİ 11.00) başlayan oy verme işlemi saat 17.00'a (TSİ 20.00) kadar sürecek.

Yaklaşık 962 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarışıyor.

Halk, 7 eyalette kurulan 1554 sandıkta oy kullanıyor.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde belli olacak.

Ülkedeki cumhurbaşkanlığı yarışında Ulusal Halk Partisi (NPP) adayı Adama Barrow, muhalefet partisi Birleşik Demokrat Partisi (UDP) lideri Ousainou Darboe ve Gambiya Demokratik Kongresi (GDC) lideri Mama Kandeh'in ismi öne çıkıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Barrow, görevdeki ikinci ve son 5 yıllık dönemi için yarışıyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 5 yıl için belirlenirken en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.