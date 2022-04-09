Gambiya'da halk milletvekili seçimi için sandık başında - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da, halk milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

1 milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede, 251 adaydan 53'ü seçilebilecek. Ülkenin 7 eyaletinde başlayan oy verme işlemi yerel saat ile 17.00'ye kadar devam edecek.

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.