Son Dakika Haberleri: Gambiya'da Kabine Değişikliği

Gambiya'da Kabine Değişikliği

1 saat önce

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, cumhurbaşkanı yardımcısı ve 2 bakanı görevden aldı.

Gambiya'da Kabine Değişikliği, System.String[]
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, cumhurbaşkanı yardımcısı ve 2 bakanı görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Barrow'un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ousainou Darboe, Tarım Bakanı Lamin N. Dibba ve Ticaret, Bölgesel Entegrasyon, Sanayi ve İstihdam Bakanı Amadou Sanneh'i görevden aldığı duyuruldu.

Darboe'nin yerine Sağlık Bakanı Dr. Isatou Touray, Tarım Bakanlığına, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı James Gomez, Ticaret Bakanlığına da Lamin Jobe getirildi.

Kabine değişikliğinin nedeni açıklanmazken Barrow'un bir süredir partisiyle yaşadığı gerginlik sonucu bu kararı aldığı tahmin ediliyor.

Barrow, geçen yıl da yolsuzluk iddiaları nedeniyle 3 bakanı görevden almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:10 Kaynak: AA

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