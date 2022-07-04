Gambiya'da kereste ihracatı yasaklandı - Son Dakika
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Gambiya'da kereste ihracatı yasaklandı

04.07.2022 01:43
Gambiya'da kereste ihracatı yasaklandı

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da, yasa dışı ağaç kesimiyle mücadele için kereste ihracatı yasaklandı.

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da, yasa dışı ağaç kesimiyle mücadele için kereste ihracatı yasaklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükumet tarafından yapılan açıklamada, ülkede kereste ihracatını yasaklandığı ve tüm kereste ihracat lisansları da kalıcı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yasağın derhal yürürlüğe girdiği ve liman yetkililerine herhangi bir gemiye kereste kütükleri yüklemeyi reddetme talimatı verildiği kaydedildi.

Gül ağacının kesilmesi ve ithalatının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ülkede rastgele konteyner aramalarının da yapılacağı aktarıldı.

Gambiya 10 yıldan fazla süredir gül ağacı kaçakçılığıyla mücadele ediyor

Gambiya, komşu ülkeleri Senegal ve Gine Bissau ile birlikte, Çin'de mobilya için değerli olduğu belirtilen gül ağacının kaçakçılığıyla 10 yıldan fazla bir süredir mücadele ediyor.

Ülkede 2012'da Batı Afrika gül ağacının neslinin tükenmek üzere olduğunun ilan edilmesine rağmen, Gambiya, Çin'e bu türün en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Başkan Adama Barrow, 2017'de göreve geldiğinde gül ağacı kaçakçılığına karşı önlemler aldı, ancak tam bir ihracat yasağı getirmemişti.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, İhracat, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'da kereste ihracatı yasaklandı - Son Dakika

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