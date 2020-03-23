Gambiya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
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Gambiya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Gambiya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh yaptığı açıklamada, Gambiya'ya gelen, diyabeti olan 70 yaşındaki bir Bangladeş vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede şu ana kadar 2 Kovid-19 vakasının görüldüğünü aktaran Samateh, yurt dışından gelen 124 kişinin de karantinaya alındığını kaydetti.

Samateh, karantinadan kaçan 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Afrika Birliği'nin verilerine göre, kıtada şimdiye kadar 1268 koronavirüs vakası görülürken 39 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:34 Kaynak: AA

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