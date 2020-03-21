Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan 14 kişi kaçtı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir otelde karantinaya alınan 14 kişinin kaçtığı bildirildi.

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşamba günü İngiltere'den gelen 32 yolcunun, başkent Banjul'daki bir otelde karantinaya alındığını belirtti.

Yolculardan 14'ünün otelin kapısını kırarak kaçtığını aktaran Samateh, "Bu olay çok çok zarar verici ve ülke için de çok riskli." ifadesini kullandı.

Samateh, kaçan yolcuları yakalamak için çalışma başlattıklarını ve yakalandıklarında cezalandırılacaklarını kaydetti.

Gambiya Devlet Başkanlığı, daha önce Kovid-19 nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirerek, 47 Avrupa ve Asya ülkesinden dönen Gambiya vatandaşlarına da 14 gün mecburi karantina uygulama kararı almıştı.