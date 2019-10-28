Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangın

Gambiya, (DHA)- Gambiya'nın Kanifing kentinde bir oksijen gazı fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda fabrikada ağır patlamalar meydana geldi. O anlar, amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gambiya'nın Kanifing şehrinde Banjul Oksiyen Fabrikası'nda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangın fabrikada ağır patlamalara neden oldu. Yerel medya, fabrikanın tamamen yandığını ve bölge halkının panik içinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.