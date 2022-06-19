Büyükelçi Bermek, törende yaptığı konuşmada, Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara'ya ve Gambiya hükümetine, Maarif Okullarına sağladıkları destek için teşekkür etti.

Türkiye ve Gambiya milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, okul idaresi tarafından öğrencilere başarı sertifikaları ve dönem birincilerine hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gambiya'da Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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