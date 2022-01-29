Gambiya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da 19 üyeden oluşan yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanı Adama Barrow, yeni kurulan kabine bir önceki hükümetten de bazı bakanların yer almasını onayladı.

Barrow, ikinci 5 senelik görevi için 19 Ocak'taki yemin töreninden ardından yeni kurduğu hükümette yer alan bakanlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Barrow, yaptığı açıklamada, ilk 5 senelik görev süresinin başarılı geçtiğini belirterek, "Gelişim hedeflerimizde birlikte başarılı olmamızı sağlamak için sorumluluklarınızı ve özveriyle görevlerinizi yerine getirdiniz." dedi.

Gambiya tarihine gözle görülür şekilde yerleşecek bir miras yaratmayı başardığını işaret eden Barrow, ikinci döneminde elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.