Gambiya'dan Kovid-19 nedeniyle 13 avrupa ülkesine seyahat yasağı - Son Dakika
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Gambiya'dan Kovid-19 nedeniyle 13 avrupa ülkesine seyahat yasağı

6 saat önce

Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi.

Gambiya'dan Kovid-19 nedeniyle 13 avrupa ülkesine seyahat yasağı, System.String[]

Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, Almanya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Hollanda, Norveç, Avusturya, Belçika ve Portekiz'e ikinci bir emre kadar seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Çin ve İran dahil virüsün etkilediği 47 ülkeden dönen Gambiya vatandaşlarının 14 gün mecburi karantinaya alınacağı kaydedildi.

Gambiya'da bir kişide Kovid-19 görülmesi üzerine okullar kapatılmış ve Ulusal Meclis çalışmalarına ara vermişti.

Afrika'da Kovid-19 görülen vaka sayısı 600'ü geçmiş, 18 kişi de yaşamını yitirmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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