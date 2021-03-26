Gambiya ilk defa Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandı

Gambiya tarihte ilk defa AFCON turnuvasına katılmaya hak kazanırken Gabon , Mısır , Komor Adaları, Zimbabve ve Gana da elemeleri geçti.

Kamerun 'da düzenlenecek 2022 AFCON turnuvası elemelerinde Gambiya'nın Akrepler adı verilen takımı ile Angola'nın Palancas Negras isimli takımı, Gambiya'daki Bakau Stadı'nda karşılaştı.

Batı Afrika ülkesi Gambiya , Angola 'yı 1-0 mağlup ederek tarihte ilk defa Afrika Uluslar Kupası (AFCON) turnuvasına katılmaya hak kazandı.

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