Gambiya Meclisi, koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verdi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.

Gambiya Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, basına yaptığı açıklamada, ülkede görülen ilk Kovid-19 vakasının ardından Meclisin bir sonraki bildirime kadar çalışmalarına ara verdiğini belirtti.

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, dün toplu etkinliklerin yasaklandığını ve eğitime 21 gün ara verildiğini açıklamıştı.