Gambiya Meclisi, koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verdi - Son Dakika

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Gambiya Meclisi, koronavirüs nedeniyle çalışmalara ara verdi
6 saat önce
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.
Gambiya Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, basına yaptığı açıklamada, ülkede görülen ilk Kovid-19 vakasının ardından Meclisin bir sonraki bildirime kadar çalışmalarına ara verdiğini belirtti.
Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, dün toplu etkinliklerin yasaklandığını ve eğitime 21 gün ara verildiğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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