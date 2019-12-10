Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı

Merkezi Hollanda 'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davayla ilgili 10-12 Aralık 'ta yapılacak duruşmalarda, Gambiya'nın tedbir kararı talepleri ve Myanmar'ın itirazları dinlenecek.

Haber Yayın Tarihi:

'Bu dava benim için çerez' diyerek 100 bin lira dolandıran sahte kadın avukat tutuklandı