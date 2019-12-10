Son Dakika Haberleri: Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı
Son Dakika Dünya Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı - Son Dakika Dünya

Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı

6 saat önce

Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı

Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı, System.String[]

Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.


Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmalarda, Gambiya'nın tedbir kararı talepleri ve Myanmar'ın itirazları dinlenecek.

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Gambiya, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:16 
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