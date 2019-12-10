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Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı
6 saat önce
Gambiya'nın Myanmar'a açtığı 'soykırım' davası görülmeye başlandı
Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmalarda, Gambiya'nın tedbir kararı talepleri ve Myanmar'ın itirazları dinlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:16
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