Gambiya, trahoma hastalığını yenen 2'nci Afrika ülkesi oldu - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gambiya'nın körlüğe yol açan trahoma hastalığını Afrika'da yenen 2'nci ülke olduğunu açıkladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, DSÖ Gambiya Temsilcisi Dr. Desta Alamerew Tiruneh, yaptığı açıklamada, ülkenin trahoma göz hastalığıyla mücadelede başarı elde ettiğini belirtti.

Tiruneh, "Gambiya'da halkın sağlığını tehdit eden trahomanın ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan sıkı çalışmalar için hükümet ve sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Tabii ki iş burada bitmiyor, gerekli çalışmaları devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Trahomanın dünya çapında yaklaşık 2 milyon kişide, özellikle çocuklarda göz hasarına neden olduğu tahmin ediliyor.

Gana, 2018'de Afrika'da hastalığı yenen ilk ülke olmuştu.