Gambiya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Myanmar'a karşı açtığı davaya yeni belgeler sundu - Son Dakika

Gambiya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Myanmar'a karşı açtığı davaya yeni belgeler sundu

24.10.2020 17:01
Gambiya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Myanmar'a karşı açtığı davaya yeni belgeler sundu, System.String[]

Gambiya, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırımın soruşturulmasına yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Myanmar'a karşı açtığı davada, yeni kanıtlar sundu.

Gambiya, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırımın soruşturulmasına yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Myanmar'a karşı açtığı davada, yeni kanıtlar sundu.

Gambiya, merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'ye dün en az 5 bin madde içeren 500 sayfadan fazla belge teslim etti.

Belgelerde, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımdaki sorumluluğu gösterildi.

Merkezi Bangkok'ta bulunan insan hakları örgütü Fortify Rights'ın Başkanı Matthew Smith, teslim edilen belgelerin, Arakanlı Müslümanlara adalet sağlanması için bir başka adım olduğunu söyledi.

Smith, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara ve diğerlerine yönelik kitlesel suçların sürdüğü düşünüldüğünde, UAD gibi uluslararası hesap verilebilirlik mekanizmalarının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Yetkililer, Kovid-19 salgınını zulmetmek için bir bahane olarak kullanıyor

İnsan hakları aktivisti ve Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Ro Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu "Gambiya'nın bu adımına destek vermeye" çağırdı.

Lwin, Myanmar hükümeti ve ordusunun, UAD kararlarına rağmen Arakan eyaletinde Rohingyalara yönelik korkunç zulmünün sürdüğünü söyledi.

Arakan'da silahlı çatışmaların sürdüğünü vurgulayan Lwin, buradaki Arakan halkı ile Arakanlı Müslümanların bu durumdan kötü etkilendiğini ifade etti.

Lwin, yerel yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını daha fazla kişiye zulmetmek için bahane olarak kullandığına dikkati çekti.

Arakanlı Müslümanların, Myanmar ordusu ile Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki çatışmalarda öldüğünü belirten Lwin, ordunun örgütle çatışırken Rohingyaları canlı kalkan olarak kullandığını dile getirdi.

Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İİT adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada 23 Ocak'ta verdiği kararla Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ayda sunmasına hükmetmişti.

UAD, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü.

Askerler, 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Gambiya, Myanmar, Arakan, Adalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gambiya, Uluslararası Adalet Divanı'nda Myanmar'a karşı açtığı davaya yeni belgeler sundu - Son Dakika

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