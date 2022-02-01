Game Changers EMEA: Series I | 1. gün sonuçları - Son Dakika

Game Changers EMEA: Series I | 1. gün sonuçları

Game Changers EMEA: Series I | 1. gün sonuçları
Son Güncelleme: 01.02.2022 08:25

6 temsilcimiz turnuvaya galibiyetle başladı!

9 temsilcimizin EMEA sahnesinde mücadele ettiği Game Changers EMEA: Series I'da ilk gün maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Sangal Esports Female, Papara SuperMassive Blaze Female, BBL Queens, TFT DEMONZ, Oxxgen Esports ve Fire Flux Esports Female turnuvaya galibiyetle başlayarak bir üst tura yükseldi. Reject$ Female, fastPay Wildcats Female ve Vivace Vista ise ilk günden alt gruba düştüler.

Üst Grup - Son 32 Turu

Game Changers EMEA: Series I | 1. gün sonuçları

Game Changers heyecanı yarın tam 28 maçla devam edecek!

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Kaynak: EsporGazetesi.com

Teamfight Tactics, Sangal Esports, SuperMassive, Game, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Game Changers EMEA: Series I | 1. gün sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Game Changers EMEA: Series I | 1. gün sonuçları - Son Dakika
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