Game Changers EMEA: Series I | 1. gün sonuçları

9 temsilcimizin EMEA sahnesinde mücadele ettiği Game Changers EMEA: Series I'da ilk gün maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Sangal Esports Female, Papara SuperMassive Blaze Female, BBL Queens, TFT DEMONZ, Oxxgen Esports ve Fire Flux Esports Female turnuvaya galibiyetle başlayarak bir üst tura yükseldi. Reject$ Female, fastPay Wildcats Female ve Vivace Vista ise ilk günden alt gruba düştüler.

Üst Grup - Son 32 Turu

Game Changers heyecanı yarın tam 28 maçla devam edecek!