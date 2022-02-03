Game Changers EMEA: Series I | 3. gün sonuçları - Son Dakika

Game Changers EMEA: Series I | 3. gün sonuçları

Game Changers EMEA: Series I | 3. gün sonuçları
Son Güncelleme: 03.02.2022 07:56

İki temsilcimiz son sekiz takım arasında yerini aldı.

Game Changers heyecanı bugün alt grupta oynanan 8 karşılaşma ile devam etti. Turnuvaya tutunmayı başaran 6 temsilcimizin tamamı yoluna alt grupta devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmaların sonunda ise temsilcilerimizden Vivace Vista, Fire Flux Esports Female, BBL Queens ve TFT DEMONZ turnuvaya veda ederken Papara SuperMassive Blaze Female ve Oxxgen Esports son sekize kalmayı başardı.

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Game Changers EMEA: Series I | 3. gün sonuçları
Kaynak: EsporGazetesi.com

Teamfight Tactics, Fire Flux Esports, SuperMassive, Game, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Game Changers EMEA: Series I | 3. gün sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Game Changers EMEA: Series I | 3. gün sonuçları - Son Dakika
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