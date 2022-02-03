Game Changers EMEA: Series I | 3. gün sonuçları

Game Changers heyecanı bugün alt grupta oynanan 8 karşılaşma ile devam etti. Turnuvaya tutunmayı başaran 6 temsilcimizin tamamı yoluna alt grupta devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmaların sonunda ise temsilcilerimizden Vivace Vista, Fire Flux Esports Female, BBL Queens ve TFT DEMONZ turnuvaya veda ederken Papara SuperMassive Blaze Female ve Oxxgen Esports son sekize kalmayı başardı.