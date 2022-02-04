Game Changers EMEA: Series I | 4. gün sonuçları

Son 8 takımın yarıştığı Game Changers EMEA: Series I'da dördüncü günün sonuçları tamamlandı. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün forma giydiği GUILD X ekibi, Üst Grup - Yarı Final eşleşmesinde TENSTAR Nova'yı 2-1 mağlup ederek Üst Grup Finali'nde G2 Gozen'in rakibi olurken, Oxxgen Esports bir üst tura yükselmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Papara SuperMassive Blaze Esports ise turnuvaya veda etti ve 1.000 € ödülün sahibi oldu.

Günün Sonuçları