Game Changers EMEA: Series I | 4. gün sonuçları - Son Dakika
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Game Changers EMEA: Series I | 4. gün sonuçları

04.02.2022 07:45
Game Changers EMEA: Series I | 4. gün sonuçları

Oxxgen Esports yoluna emin adımlarla devam ediyor!

Son 8 takımın yarıştığı Game Changers EMEA: Series I'da dördüncü günün sonuçları tamamlandı. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün forma giydiği GUILD X ekibi, Üst Grup - Yarı Final eşleşmesinde TENSTAR Nova'yı 2-1 mağlup ederek Üst Grup Finali'nde G2 Gozen'in rakibi olurken, Oxxgen Esports bir üst tura yükselmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Papara SuperMassive Blaze Esports ise turnuvaya veda etti ve 1.000 € ödülün sahibi oldu.

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Günün Sonuçları

Game Changers EMEA: Series I | 4. gün sonuçları
Kaynak: EsporGazetesi.com
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SuperMassive, Game, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Game Changers EMEA: Series I | 4. gün sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Game Changers EMEA: Series I | 4. gün sonuçları - Son Dakika
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