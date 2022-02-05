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Game Changers EMEA: Series I | 5. gün sonuçları - Son Dakika

Game Changers EMEA: Series I | 5. gün sonuçları

05.02.2022 01:37
Game Changers EMEA: Series I | 5. gün sonuçları

Son temsilcimiz Oxxgen Esports da turnuvaya veda etti.

Bugün oynanan üç maçla Game Changers EMEA: Series I turnuvasının 5. günü tamamlandı. Turnuvada yer alan son temsilcimiz Oxxgen Esports ise maalesef bugün turnuvaya veda etti. Rusya temsilcisi olan noOrg ekibine, Haven haritasında ilk yarıda baş baş her ne kadar başa baş mücadele sergilese de ikinci yarıda baskın oyununa karşılık veremeyen, Icebox haritasında ise maça geç dahil olan temsilcimiz 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Temsilcimiz turnuvadan 2.000 €'luk ödülle ayrıldı. TENSTAR Nova ise son üç takım arasına kalmayı başardı.

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Kaynak: EsporGazetesi.com

Son Dakika Gamegar Game Changers EMEA: Series I | 5. gün sonuçları - Son Dakika


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