Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları - Son Dakika

Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları

Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları
Son Güncelleme: 07.02.2022 08:35

Smurfette, Büyük Final'de!

Game Changers EMEA: Series I turnuvasında son viraja girildi. Bugün oynanan iki final karşılaşması ile yarın oynanacak olan Büyük Final maçının takımları belli oldu. Yağmur "Smurfette" Gündüz'lü GUILD X takımını mağlup eden G2 Gozen ilk Büyük Finalist olurken Alt Grup Finali'ni kazanan GUILD X oldu.

Günün Sonuçları

Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları

G2 Gozen ve GUILD X yarın EMEA bölgesinde bu sezon ilk kez düzenlenen Game Cihangir'de turnuvasının şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Game Changers EMEA: Series I | 6. Gün Sonuçları - Son Dakika
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