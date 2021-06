Game Developers Choice Awards'ın Sunucusu Belli Oldu - Son Dakika

2021 Game Developers Choice Awards için sadece birkaç hafta kaldı ve etkinliğin sunucusu sonunda açıklandı. Bu yılki gösterinin sunucusu oyun yazarı Sam Maggs .

Maggs, Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank: A Rift Apart, Dungeons & Dragons: Dark Alliance, Tiny Tina's Wonderlands ve daha pek çok saygın kitap, çizgi roman ve video oyunlarının yazarı olarak tanınıyor.

Ayrıca YA ve The Unstoppable Wasp, Con Quest!, Tell No Tales ve The Fangirl's Guide to the Galaxy gibi kendi yazdığı kitaplar da olan Maggs, Marvel Action: Captain Marvel, My Little Pony ve Transformers gibi çizgi romanlar için de çalışmıştı.

Bu yılki ödüller tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek olan Game Developers Choice Awards sırasında verilecek ve 22 Temmuz günü(Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece) saat 16: 30'da başlayacak.

Tören, GDC 2021'in resmi platformu olan Swapcard'da tüm GDC şifre sahiplerine açık olacak ve GDC Twitch kanalında da yayınlanacak.

2021 Game Developers Choice Awards hakkında daha fazla bilgi için Maggs ve birkaç 2021 adayının yer aldığı bu yılki gösterinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle yapılamayan için online bilet satışları da başladı. Fiyatları özellikle ülkemizin şartlarında çok yüksek olsa da etkinliğe kaydolmak isteyenler bu üzerinden işlemleri gerçekleştirebilir.