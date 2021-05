Game Garaj CS: GO turnuvasında katılımcı takımlar oldukça iddialı - Son Dakika

Game Garaj sponsorluğunda düzenleyeceğimiz Game Garaj CS: GO turnuvasına gösterilen yoğun ilgi ile ilk elemelerin 64 takımlık kontenjanı iki gün içerisinde dolmuştu. Turnuvaya katılımı onaylan takımlar ise oldukça iddialı görünüyor.

GUEST CS: GO takımı kaptanı XACRAB Playerbros'a yaptığı açıklamada birçok profesyonel turnuva ve organizasyonda oynamış takımların Game Garaj CS: GO turnuvasında bulunmasının heyecan verici olduğunu düşündüğünü dile getirirken, oynanacak olan maçların her birinin ayrı güzellikte olacağına inandığını ve tüm takımların saygı ve dostluk içerisinde kalacaklarını düşündüğünü söyledi.

Millenium Agency Esport'tan Toprak Kızılırmak Pirci ise Türkiye'de CS: GO'nun espor tarafının zayıfladığını söylerken, bu tarz turnuvaların hem takımlarına hem de oyuncularına deneyim kazandırdığını ayrıca bu tarz turnuvaların oyunu ayakta tuttuğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bir diğer onaylı takım mentalissue yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle eve kapanılan bu günlerde oyundan daha fazla zevk alma fırsatı yakaladıklarını ve Game Garaj CS: GO turnuvası ile kendilerini deneme fırsatı yakaladıklarını ifade ederken tüm rakiplerine başarılar dilediler.

Game Garaj CS: GO turnuvasının ilk elemeleri 23 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 24 - 28 Mayıs tarihleri arasında ise 2. elemeler için kayıtlar alınmaya başlayacak.

Turnuva hakkında detaylı bilgiyi adresinden alabilirsiniz.