Game Garaj CS: GO Turnuvasında Şampiyon Şahangiller Espor oldu! - Son Dakika

Game Garaj sponsorluğu ile hayata geçirdiğimiz Game Garaj CS: GO turnuvasında final günü geldi çattı. Rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Şahangiller Espor ve Millennium Esport Agency takımları canlı yayında karşılaştı.

Özgür 'root' Alagül ve Berke "Vlad" Kantürk sunumu ile Twitch kanalı üzerinden yayınlanan ve saat 19: 00'da başlayan final karşılaşması üç maçlık bir seri üzerinden oynandı.

Serinin ilk karşılaşması Nuke haritası üzerinde oynandı. Haritada rakibini 22-19'luk bir skor ile mağlup etmeyi başaran Şahangiller Espor seride öne geçerken, ikinci karşılaşma için Dust 2 haritası seçildi.

Dust 2 haritasında mücadele dolu bir karşılaşmanın ardından ise Millennium Esport Agency seride durumu eşitledi ve bir sonraki harita olan Inferno'ya geçiş yapıldı.

Serinin son maçında ise Şahangiller T tarafında oldukça iyi bir başlangıç yakaladı ve arka arkaya 9 round kazanıp durumu 9-0'a getirdi. Millennium Esport Agency geri dönmeye çalışsa da serinin son karşılaşması 15-6'lık bir skor ile sona erdi ve şampiyon belli oldu.

Game Garaj CS: GO turnuvasında rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ve 3000 liralık para ödülünü kazanan takım Şahangiller Espor oldu. Finalde mağlup olan Millennium Esport Agency ise ikinci olarak 1500 liralık para ödülünün sahibi oldu.