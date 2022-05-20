Game Garaj 'dan 12. nesil Intel işlemcili yeni notebook serisi - Son Dakika
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Game Garaj 'dan 12. nesil Intel işlemcili yeni notebook serisi

20.05.2022 14:36
Game Garaj 'dan 12. nesil Intel işlemcili yeni notebook serisi

2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, Intel 12. Nesil ile güçlendirilmiş Slayer 2 serisini tanıttı.

2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, Intel 12. Nesil ile güçlendirilmiş Slayer 2 serisini Türkiye pazarına sundu. Performansıyla dikkat çeken bilgisayarlar, kullanıcıların ilgisini çekmeyi de başardı. İşte ayrıntılar…

Yeni Slayer serisi neler sunuyor?

Nesil Intel işlemci (Intel i7-12700H, Intel i5-12500H)

Daha yüksek grafik gücü (TGP): a. RTX3070Ti için 140W (115W + 25W Dynamic Boost)

b. RTX3060 için 140W (115W + 25W Dynamic Boost)

c. RTX3050Tİ için 75W (60W + 15W Dynamic Boost)

Gelişmiş termal soğutma

RTX 3050'li Game Garaj hazır sistem inceleme!

Gücünü Intel 12. Nesil CPU ve NVIDIA grafik işlemcilerden alan Slayer 2 serisi, Intel 12. Nesil Core i5 ve Core i7 işlemcili, 15.6" ve 17.31 panel boyutlu ve NVIDIA RTX3070Ti, RTX3060 ve RTX3050Ti grafik işlemcili 4 modelden oluşuyor. Slayer 2 serisinin en üst modeli olan Slayer2 10XL-3070Ti modeli 360Hz FHD %100 sRGB IPS paneli ile oyuncular ve grafik tasarımcılar için en iyi performansı sunacak. Slayer 2 serisi, CPU ve GPU için bağımsız soğutma çözümü sunuyor.

Game Garaj 'dan 12. nesil Intel işlemcili yeni notebook serisi

Slayer2 serisi tüm modeller numerik klavye tuş takımına sahip olup, RGB klavye ile gelmektedir. Beraberinde gelen uygulama ile klavyenin renk ayarları ve parlaklığı, fan hız ayarları ve pil kalibrasyonu yapılabilmektedir. Slayer 2 serisi, Game Garaj web sitesinden özelleştirilerek satın alınabilecek. Depolama ve bellek birimleri kullanıcı tarafından sipariş esnasında yapılandırılabiliyor.

ModelİşlemciGrafik BirimiPanelDepolamaMaks. BellekSlayer2 5XL- 3050Tiİ5-12500hNVIDIA RTX3050Ti GDDR6 4GB (60W + 15W)17.3¨144Hz1 x M.2 SSD PCIE Gen464GB DDR4Slayer2 7-3060i7-12700hNVIDIA RTX3060 GDDR6 6GB (115W +25W)15.6¨144Hz2 x M.2 SSD PCIE Gen464GB DDR4Slayer2 7XL-3060i7-12700hNVIDIA RTX3060 GDDR6 6GB (115W +25W)17.3¨144Hz2 x M.2 SSD PCIE Gen464GB DDR4Slayer2 10XL- 3070Tii7-12700hNVIDIA RTX3070Ti GDDR6 8GB (115W + 25W)17.3¨ 360Hz sRGB 100%2 x M.2 SSD PCIE Gen464GB DDR4

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Kaynak: Shiftdelete

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