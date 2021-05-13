Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras Röportajı - Son Dakika

Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras Röportajı

13.05.2021 16:55
Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras Röportajı, System.String[]

Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras merak edilenleri cevapladı.

Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras ile bir röportaj gerçekleştirdik. Aras'a hem sektöre hızlı bir giriş yapan Game Garaj şirketinin geleceğini ve planlarını hem de Game Garaj sponsorluğunda düzenlediğimiz CS: GO turnuvası hakkındaki düşencelerini sorduk.

Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras Röportajı

Game Garaj olarak Türkiye oyun bilgisayarı pazarına hızlı bir giriş yaptınız. En başından beri bu süreçte neler yaşadınız?

Garaj Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş., Bilişim Sektöründe distribütörlük ve yaygın bayi dağıtım ağı ile 2002 yılından beri hizmet veren Eksa Elektronik Bilgi İşlem San. ve Dış Tic. A.Ş'nin grup firması olarak kuruldu.

Garaj Online Elektronik'in oyun bilgisayarı markası olan Game Garaj, her türlü oyun donanımını, en iyi hizmet ve servis anlayışı ile oyunseverlere sunmayı hedefliyor.

Uzun süren bir hazırlık sürecimiz oldu. Yeni distribütörlükler, markalarla görüşmeler, sistem konfigürasyonlarının ve bileşenlerinin belirlenmesi, satış sonrası hizmetler ve lojistik altyapının kurulması, süreçlerin önemli kısmını oluşturdu.

Müşteri odaklı düşünce ile yola çıktığımız için, en temel hedeflerimiz, müşteri memnuniyeti ve güveni idi. İşin en zor kısmı ise, bunu elde etmek diyebilirim. Bu konuda yaptığımız çalışmalarımızın anlık değil, sürekli olması gerekiyor. Müşteri istekleri ve talepleri ile, her geçen gün hizmetlerimizi arttırmaya devam ediyoruz.

Oyun dünyası, genç ve heyecanlı bir müşteri kitlesinden oluşuyor. Oyun donanımı ve ekipmanlarına sahip olmak için birikim yapan müşterilerimizin 2 farklı alternatifi bulunuyor. Bunlardan biri ekipmanların tamamını kendisi seçip, kendi sistemini oluşturmak ya da piyasada hazır sistemler olarak bilinen sistemleri satın almak. Bu alternatifleri düşünerek müşterilerimize kişiselleştirilebilir sistemler oluşturduk. Kişiselleştirilebilir oyun sistemleri, donanımların birbiri ile uyum sorununu büyük oranda kaldırıyor. Genç müşteri kitlemiz, birikimlerinin ardından, satın alma sürecinde de hızlı teslimat talep ediyorlar. Kişiselleştirilebilir sistemlerimizi maksimum 3 iş günü içerisinde kargoya verme ya da showroom'umuzdan teslim etme taahhüdümüzü yerine getirmek için de önemli yatırımlar yaptık.

Bir oyuncu gözünden bakıldığında Game Garaj'ın farkı nedir, oyunculara sunduğu avantajlar nelerdir?

Oyun donanımlarının en önemli kısmını masaüstü bilgisayarlar ve taşınabilir bilgisayarlar oluşturuyor. Hem masaüstü, hem notebook tarafında kendi markamızla ürünleri pazara sunduk. Müşterilerimizin kişiselleştirip satın aldıkları sistemleri maksimum 3 iş günü içinde kargoya teslim edebiliyoruz.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun müşterimiz, arızalı ürününü anlaşmalı kargomuz ile ücretsiz olarak servisimize gönderebiliyor. Servis sürecimizi de 7 iş günü içerisinde tamamlamayı kendimize hedef koyduk.

Sektörde en önemli eksikliklerinden birisinin müşterinin muhatap bulamama sorunu olduğunu gözlemledik. Müşteri memnuniyetinin en önemli kriterlerinden birisi kesintisiz ve hızlı iletişimdir. Müşterilerimize resmi tatiller hariç, Pazartesi-Cumartesi günleri arasında 09: 00-24: 00 saatleri arasında web sitemizden canlı sohbet olanağı sunuyoruz. Mesai saatleri içinde de müşterilerimize satış öncesi ve sonrası konularda telefonla destek vermekteyiz.

Oyun dünyasına yönelik yeni çıkan ürün ve teknolojileri, sahip olduğumuz distribütörlüklerimiz sayesinde dünya ile aynı anda müşterilerimizin hizmetine sunabiliyoruz.

Ürünlerimizi stoğumuzdan gönderiyoruz. Bu da teslimat süremizi kısaltıyor.

Game Garaj'ın 2021 hedefleri nelerdir?

2021 yılı için kendimize 4 ana hedef koyduk;

Tartışılmaz müşteri memnuniyeti

Kesintisiz ve hızlı iletişim

Genişletilmiş ürün ailesi

Rekabetçi ve fiyat/performans oyuncu bilgisayarları ve donanımları

Playerbros olarak sizinle ilk kez ortak bir turnuva gerçekleştireceğiz. Katılımlar iyi gidiyor. Öncelikle turnuva ile ilgili neler söylersiniz?

Game Garaj olarak ilk oyun turnuvamızı Playerbros ile gerçekleştiriyoruz ve bu konuda heyecanlıyız. Müşteri odaklı hareket ettiğimizden bahşetmiştim. Müşteri kitlemizi bu turnuva ile daha yakından tanıyor olacağız. Kendileri de oyuncu olan ekibimiz, heyecanla takip ediyor olacak.

Firmanız bu tarz organizasyonlara devam edecek mi?

Oyunsever ve oyuncu kitlesi ile iletişimimizi arttıracak her türlü aktivite de her zaman rol olmak isteriz. Ancak temel hedefimiz müşteri memnuniyeti olduğundan, hem kaynak, hem zaman anlamında bu aktivitelerde de seçici olmak durumundayız.

Turnuvada yarışacak takımlara nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?

Tüm takımlara gönülden başarılar dileriz. Oyunsever ve oyuncuların birbirleri ile iletişimlerini arttıracağına ve yeni dostluklar elde edeceklerine inandığımız bu turnuvada, centilmenlik kazanan olsun.

Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras Röportajı

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Game Garaj Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras Röportajı - Son Dakika


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