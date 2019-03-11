Game Of Thrones Çılgınlığı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Uluslararası yayın organları (Forbes)ve sosyal medya'da dizi ile ilgili teoriler ve tahminler yapılırken Avrupalı bir bahis sitesi Game of Thrones 8. sezonda tüm karakterlerin ölümlerin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bir bahis açtı. Dünya çapında 1 milyonun üzerinde tahminde bulunulduğu söyleniyor.

Türkiye'den ise 10 milyon Game of Thrones izleyicisi 14 Nisan tarihinde yayınlanacak diziyi merakla bekliyor.