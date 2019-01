Game Of Thrones Final Sezonu Fragmanında Görünmeyen Bran İçin Çılgın İddia

HBO, dünya çapında on milyonlarca hayranı tarafından merakla beklenen Game of Thrones 'un 8. sezonunun yayın tarihini duyuran yeni fragmanını yayınladı. Fragman, Game of Thrones hayranlarının heyecanını körüklemek için yeterli olurken, fragman içinde bulunan bir detay, final sezonu hakkında oldukça ilginç bir teorinin ortaya çıkmasına neden oldu.Fragman sırasında Stark ailesinin üç üyesi Jon, Arya ve Sansa, taş heykellerin bulunduğu mezarlıkta bir araya geliyor. Ancak biz biliyoruz ki Stark ailesi 4 kişiden oluşuyor. O halde Bran nerede? Yeni bir hayran teorisine göre Bran'i fragmanda gördüğümüz donmuş tüy temsil ediyor. Nedeni ise Bran'in final sezonunda Gece Kralı olarak karşımıza çıkacak olması.Bilmeyenler için Gece Kralı, ilk insan ırkından olan fakat ormanın çocukları tarafından kaçırıldıktan sonra göğsüne ejderha camından bir hançer saplanarak gözlerini mavileştirilen ve ak gezene dönüştürülen bir karakterdir. Daha önce Bran, zamanda yolculuk yaparak bu ana tanıklık etmişti.Bir başka GoT hayranına göre ise Bran artık Üç Gözlü Kuzgun olduğu için gerçek bir insan değil. Bu nedenle insan formunda bir heykeli yapılamıyor. Her ne olursa olsun Bran ile ilgili tüm teoriler, 8. sezonda var olmasına kesin gözüyle bakılan zamanda yolculuk üzerinde odaklanıyor gibi görünüyor. HBO ise dizi yayına girene kadar bu gizemi bozmayacak gibi görünüyor.