Game Of Thrones Oyuncusu, Dizinin Bitmesinin Neden İyi Bir Şey Olduğunu Açıkladı

HBO'nun Game of Thrones serisini sonlandırmaya karar vermesi, dünyanın dört bir yanındaki Game of Thrones hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü. Bu karar, özellikle de her başarılı yapımın yan seriler, farklı mecralarda yayınlanan içerikler ile yayılabildiği kadar yayıldığı günümüzde ilginç bir karar olarak göze çarpıyor.Öte yandan, dizide Davos Seaworth karakterini oynayan aktör Liam Cunningham , serinin sona eriyor olmasını iyi bir şey olarak görüyor. O'na göre seri uzarsa eskisi kadar beğenilmemesi riski var.Cunningham, IGN'e verdiği röportajda, "Bana sürekli 'Ne düşünüyorsunuz ki? Game of Thrones'u sonsuza kadar çekebilirdiniz.' diyorlar. Havalı kalmak istiyorsanız, ki dizi gerçekten de çok havalı, yapacağınız en iyi şey hoş karşılandığınız süreden fazla kalmamaktır." ifadelerini kullanıyor. Hatta Cunningham'a göre "kalmamız gereken süreden fazla kalmamız onursuz bir davranış olur" diyor.Diziyi çok özleyeceğini söyleyen oyuncu, mezar taşında bile "Game of Thrones'un Liam Cunningham'ı" yazmasını istediğini söyledi."Ama artık bırakmanın ve hikayeyi toparlamanın zamanıydı... İnsanlar bu hikayenin sonunu merak ediyor fakat sakız gibi de uzatmamak lazım, çünkü yapılacak bir kitap var. Yaptıkları şey çok saygı duyulası."Yazar George R. R Martin, kitaplarının 13 sezon dizi çekilecek zengin ve derin olduğunu söylüyor. Martin, dizinin sorumluları D.B. Weiss ve David Benioff 'un ilk başta sadece 7 sezon planladıklarını söylüyor. HBO ve Martin, Weiss ve Benioff ikilisini bir sezon için daha ikna edebilmişler.Game of Thrones'un 8. sezonu nisan ayında başlayacak. Ana hikaye sona erse de bazı yan seriler görme ihtimalimiz var. George R. R. Martin de kitaplarını yazmaya devam ediyor.