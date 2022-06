Game of Thrones severlere müjde: Devam dizisi geliyor

İlk bölümü 17 Nisan 2011'de yayınlanan HBO dizisi Game of Thrones, sekiz sezonun ardından 19 Mayıs 2019'da final bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. The Hollywood Reporter haberine göre HBO, Game of Thrones için devam dizisi hazırlıklarına başladı.

Jon Snow'un hayatını anlatan Game of Thrones devam dizisi geliyor

Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri olan Jon Snow, Kit Harington tarafından canlandırıldı. Devam dizisinin Jon Snow karakteri için hazırlanacağı ve aksiyon dizisi olacağı belirtiliyor.

Usta oyuncu, aksiyon dolu bir karakteri oldukça iyi canlandırdığı için iki kez Emmy ödüllerinde aday gösterildi. Game of Thrones dizinin sekizinci sezonunda gerçek adının Eagon Targaryen olduğunu öğrenen Jon Snow, final sezonunda Westeros'tan sürgün edildi.

2021 yılında Eternals filminde başrol oynayarak Marvel evreninde yer alan Harington, yakında yeni diziyle karşımıza çıkacak. HBO, George R.R. Martin'in fantastik evrenini ele aldığı ilgi çekici kısımlara yönelecek.

Game of Thrones sezon finalinde hayatta kalan Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) ve Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) gibi karakterlerin de yeni dizide yer alacağı düşünülüyor. HBO, Jon Snow dizisi haricinde 21 Ağustos'ta bir başka Game of Thrones devam dizisi olan House of the Dragon'u yayınlayacak.

