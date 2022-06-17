Game of Thrones severlere müjde: Devam dizisi geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Game of Thrones severlere müjde: Devam dizisi geliyor

17.06.2022 17:42
Game of Thrones severlere müjde: Devam dizisi geliyor

The Hollywood Reporter haberine göre HBO, Game of Thrones için Jon Snow'u konu alan devam dizisi hazırlıklarına başladı.

İlk bölümü 17 Nisan 2011'de yayınlanan HBO dizisi Game of Thrones, sekiz sezonun ardından 19 Mayıs 2019'da final bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. The Hollywood Reporter haberine göre HBO, Game of Thrones için devam dizisi hazırlıklarına başladı.

Jon Snow'un hayatını anlatan Game of Thrones devam dizisi geliyor

Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri olan Jon Snow, Kit Harington tarafından canlandırıldı. Devam dizisinin Jon Snow karakteri için hazırlanacağı ve aksiyon dizisi olacağı belirtiliyor.

Behzat Ç geri dönüyor: İşte sosyal medya tepkileri

Usta oyuncu, aksiyon dolu bir karakteri oldukça iyi canlandırdığı için iki kez Emmy ödüllerinde aday gösterildi. Game of Thrones dizinin sekizinci sezonunda gerçek adının Eagon Targaryen olduğunu öğrenen Jon Snow, final sezonunda Westeros'tan sürgün edildi.

Game of Thrones severlere müjde: Devam dizisi geliyor

2021 yılında Eternals filminde başrol oynayarak Marvel evreninde yer alan Harington, yakında yeni diziyle karşımıza çıkacak. HBO, George R.R. Martin'in fantastik evrenini ele aldığı ilgi çekici kısımlara yönelecek.

Game of Thrones sezon finalinde hayatta kalan Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) ve Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) gibi karakterlerin de yeni dizide yer alacağı düşünülüyor. HBO, Jon Snow dizisi haricinde 21 Ağustos'ta bir başka Game of Thrones devam dizisi olan House of the Dragon'u yayınlayacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor! Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor! Squid Game'in tüm zamanlar rekoru da kırıldı! Squid Game'in tüm zamanlar rekoru da kırıldı!
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Game of Thrones severlere müjde: Devam dizisi geliyor - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:50 Hakan Ural eski patronu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Ondan 'gerçekten' kelimesini alın, konuşamaz
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:35 Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm
16:22 Çölleşmeye karşı verilen mücadele zaferle sonuçlandı! Sazoba Mahallesi'ne 101 bin fidan dikildi
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
16:11 Norveç ile imzalanan anlaşmanın tek taraflı olması sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Game of Thrones severlere müjde: Devam dizisi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement