Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6. kitabı 2021'de yayınlanacak - Son Dakika

Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6. kitabı 2021'de yayınlanacak

Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin yazarı George R. R. Martin, serinin 6'nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağını açıkladı.

Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin yazarı George R. R. Martin, serinin 6'nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağını açıkladı.

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Dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarının büyük ilgisini çeken Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6'nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağı belirtildi. Açıklama ise, erisinin yazarı George R. R. Martin'den geldi. Martin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini evinde kitap yazarak geçirdiğini belirterek, Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6'nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağı kaydetti. " Kiatp çok heyecanlı olacak, 2021'e iddialı geliyoruz" diyen Martin, " Koronavirüs sürecinde evde olmam kitap üzerine daha çok yoğunlaşmam açısından oldukça faydalı oldu" dedi.


- Abd
Game of Thrones, Koronavirüs, Edebiyat, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6. kitabı 2021'de yayınlanacak - Son Dakika Dünya

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