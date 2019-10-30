Game of Thrones tahtını 'House of the Dragon'a devrediyor
1 saat önce
HBO kanalı tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen "Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisinin devam niteliğinde olan "House of the Dragon (Ejderha'nın Evi)" adlı yeni bir seriye başlayacağını duyurdu.
HBO kanalı tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen "Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisinin devamı niteliğinde olan "House of the Dragon (Ejderha'nın Evi)" adlı yeni bir seriye başlayacağını duyurdu.
Yeni dizinin, orijinal bölümde geçen hikayeden 300 sene önceki olayları işleyeceği ve House Targaryen'i (Targaryen Ailesi) konu alacağı belirtilirken, yapımın şimdilik 10 bölüm şeklinde tasarlandığı ve senaryosunun da buna göre yazıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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