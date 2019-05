Şu an ön sipariş aşamasında bulunan Game of Thrones temalı Samsung Galaxy Fold'un fiyatı tam olarak 8.200 dolar (~50.000 TL). Bu telefondan sadece yedi tane üretildiği söyleniyor. Yani nereye harcayacağınızı bilemediğiniz bir 50 bin TL'niz varsa bu telefonun ön siparişini verebilirsiniz.Telefonun tasarımında kullanılan altın, deri ve kabartmalı işlenmiş metal telefonu çok daha ağır ve cebe sığması imkansız hale getiriyor ki normal hali bile cebe sığma konusunda problemler yaratabiliyor. Telefonun üst tarafında bulunan bir ejderha ise telefonun ön tarafındaki bildirim ekranının birazının kapanmasına sebep oluyor.Halihazırda bitmiş bir dizi için "neden bu kadar para harcayayım ki en nihayetinde unutulacak" diye düşünüyorsanız, bunu telefonu tasarlayan Rus şirket Caviar da bunu düşünmüş. Şirket, telefonun dış tasarımını diziye göre değil, çıkacak olan yeni kitaplara göre tasarlamış.Tabii şu an için Galaxy Fold'un resmi olarak satışa çıkmadığını, videodaki tasarımın bir render olduğunu ve bu telefonun ancak orijinal Galaxy Fold çıktıktan sonra satışa çıkabileceğini de hatırlatmak gerekiyor. Yani telefonun son hali buradaki gibi olmayabilir. Hepsini es geçelim bu bir dolandırıcılık da olabilir.