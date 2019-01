Game Of Thrones'un Son Sezonundan Hafif Spoiler Barındıran 5 Saniyelik Video

Dünya çapında on milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones , 2019 yılı içerisinde gelecek son sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Şu ana dek dizinin son sezondan neredeyse hiçbir materyal göremezken, HBO'nun yeni sezon fragmanında dizinin son sezonundan 5 saniyelik görüntü yayınlandı.HBO, 76. Altın Küre ödülleri esnasında, 2019 yılında izleyicilerle buluşacak yapımlarından kısa bir videoyu izleyenleriyle paylaştı. Eğer sadece Game of Thrones ile ilgileniyorsanız, videonun 40. saniyede başladığını belirtelim.5 saniyelik bu kısa videodan da görebileceğiniz üzere Sansa, oldukça ironik bir mimikle yanında Jon Snow bulunan Khaleesi'ye "Winterfell sizindir, majesteleri." diyor. Ancak pek tekin bakışlara da sahip değil. Burada Winterfell'in savaşta kritik bir rol mü alacağı yoksa Jon ile Daenerys'in farklı bir durum içinde mi olduğu merak konusu.