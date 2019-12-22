Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke hayranları ile artık selfie çekilmek istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke hayranları ile artık selfie çekilmek istemiyor - Son Dakika Dünya

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke hayranları ile artık selfie çekilmek istemiyor

6 saat önce

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden "Game of Thrones"ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke artık hayranları ile selfie çekmek istemediğini açıkladı

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke hayranları ile artık selfie çekilmek istemiyor, System.String[]

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden "Game of Thrones"ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke artık hayranları ile selfie çektirmek istemediğini açıkladı.


İngiliz sanatçı Jessie Ware ile röportaj yapan Emilia Clarke kendisi ile selfie çektirmek isteyen bir hayranı ile yaşadığı kötü bir anısını anlattı.

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Daenerys Targaryen, Game of Thrones, Emilia Clarke, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:20 
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