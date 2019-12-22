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Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke hayranları ile artık selfie çekilmek istemiyor
6 saat önce
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden "Game of Thrones"ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke artık hayranları ile selfie çekmek istemediğini açıkladı
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden "Game of Thrones"ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke artık hayranları ile selfie çektirmek istemediğini açıkladı.
İngiliz sanatçı Jessie Ware ile röportaj yapan Emilia Clarke kendisi ile selfie çektirmek isteyen bir hayranı ile yaşadığı kötü bir anısını anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:20
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