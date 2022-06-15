Game Pass abonelerine müjde: Sevilen oyun ekleniyor! - Son Dakika
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Game Pass abonelerine müjde: Sevilen oyun ekleniyor!

15.06.2022 11:41
Game Pass abonelerine müjde: Sevilen oyun ekleniyor!

PC platformunun sevilen oyunu Valheim, Game Pass kütüphanesine ekleneceği müjdesiyle aboneleri heyecanlandırdı.

PlayStation cephesinde Game Pass benzeri bir sistemin ortaya çıkmasının ardından, Game Pass'e gösterilen özen artar olmuştu. Son aylarda servise eklenen oyunların daha kaliteli ve uzun ömürlü olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bugün gerçekleşen Xbox etkinliğinde paylaşılan müjde, servisin abonelerini mutlu edecek.

Game Pass kütüphanesine ekleneceği duyurulan yeni hayatta kalma oyunu, bir süredir türünün en iyi örnekleri arasındaydı. Çok oyunculu deneyimi ile arkadaşlarınızla saatlerce vakit geçirmenizi sağlayacak yapım, belirtilen tarihte servise ekleniyor.

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Valheim, Xbox ve Game Pass kütüphanesine katılıyor

Kaliteli grafikleri ve oynanışı ile kısa sürede pek çok oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran Valheim, yakında Game Pass'e gelecek. Büyük kitlelere ulaşsa da hala erken erişim sürecinde olan oyun, Steam'de 32TL fiyat etiketiyle satılıyor. Game Pass aboneleri, 2022 Sonbahar'ında bu oyunu da ek ücret ödemeden oynayabilecek. İyi bir hayatta kalma deneyiminin yanı sıra dar da olsa bir rol yapma deneyimi sunan Valheim'i hala satın almadıysanız gelecek aylarda Game Pass'te oynama seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.

Oyunla ilgili bir diğer büyük duyuru da Xbox konsollara geliyor olması. Zaten Game Pass'e eklenmesindeki en büyük espiri de bu. Oyununu konsol fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Valheim, Xbox mağazasına geliyor

Oyunu PC'de oynayacakların karşılaması gereken sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Valheim minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: 2.6 GHz Quad Core veya benzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 950 veya Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Game Pass abonelerine müjde: Sevilen oyun ekleniyor!

Valheim önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: i5 3GHz or Ryzen 5 3GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Konsol sürümüyle neler olacağını şu an bilemesek de PC tarafında Valheim, oldukça başarılı bir oyun. Game Pass kütüphanesinde yer alacak olması, servisin kalitesi için bir artı olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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