Gamegaraj sponsorluğunda düzenlediğimiz CS: GO turnuvasında Büyük Final gününe geldik. Turnuvanın Final'inde Şahangiller Espor ve Millennium Esport Agency takımları karşı karşıya geliyor.
Büyük Final'i, VALORANT ve CS: GO arenasından tanıdığımız Özgür 'root' Alagül ve Berke "Vlad" Kantürk sunacak. Şahangiller Espor ve Millennium Esport Agency arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak Büyük Final maçı bugün saat 19: 00'da canlı yayınlanacak.
Turnuva Ödül Havuzu:
Takım 3000?
Takım 1500?
Takım 750?
Turnuvayı saat 19: 00'dan itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Son Dakika › Gamegar › Gamegaraj sponsorluğundaki CS: GO turnuvamızda Büyük Final günü! - Son Dakika