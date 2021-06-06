Gamegaraj sponsorluğundaki CS: GO turnuvamızda Büyük Final günü! - Son Dakika

Gamegaraj sponsorluğunda düzenlediğimiz CS: GO turnuvasında Büyük Final gününe geldik. Turnuvanın Final'inde Şahangiller Espor ve Millennium Esport Agency takımları karşı karşıya geliyor.

Büyük Final'i, VALORANT ve CS: GO arenasından tanıdığımız Özgür 'root' Alagül ve Berke "Vlad" Kantürk sunacak. Şahangiller Espor ve Millennium Esport Agency arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak Büyük Final maçı bugün saat 19: 00'da canlı yayınlanacak.

Turnuva Ödül Havuzu:

Takım 3000?

Takım 1500?

Takım 750?

Turnuvayı saat 19: 00'dan itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz.

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