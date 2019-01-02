Son Dakika Haberleri: Gamep Gençleşti

Gamep Gençleşti

1 saat önce

Gaziantep Medya Platformu (GAMEP), yaptığı 3.olağan genel kurul ile yönetim kadrosunu gençleştirdi.

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Gaziantep Medya Platformu (GAMEP), yaptığı 3.olağan genel kurul ile yönetim kadrosunu gençleştirdi.

GAMEP 3. Olağan Genel Kurulu Dernek binasında gerçekleşti. Kongreye Üyelerin çoğunluğu katılırken, GAMEP Başkanı Nazmi Özkoyuncu, Dernek Yönetimin tamamını değiştirerek güven tazeleyerek yeniden Başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığını Galip Ünlükara'nın yaptığı kongrede genç yüzler yer aldı.

Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Nazmi Özkoyuncu, Murat Yalçın, Ertan Büyükipekçi, Ali Rıza Torun, Fatih Demirtaş, Ali Aslan, Demet Külekçi." - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Nazmi Özkoyuncu, Gaziantep, Güncel
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