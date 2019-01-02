Gamep Gençleşti

Gaziantep
Medya Platformu (GAMEP), yaptığı 3.olağan genel kurul ile yönetim kadrosunu gençleştirdi.
GAMEP 3. Olağan Genel Kurulu Dernek binasında gerçekleşti. Kongreye Üyelerin çoğunluğu katılırken, GAMEP Başkanı Nazmi Özkoyuncu
, Dernek Yönetimin tamamını değiştirerek güven tazeleyerek yeniden Başkanlığa seçildi.
Divan Başkanlığını Galip Ünlükara'nın yaptığı kongrede genç yüzler yer aldı.
Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
"Nazmi Özkoyuncu, Murat Yalçın
, Ertan Büyükipekçi, Ali Rıza Torun
, Fatih
Demirtaş, Ali Aslan
, Demet Külekçi." - GAZİANTEP